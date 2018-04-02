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В Речице россиянка забыла на остановке сумочку с 2000$. Пока вернули только паспорт

  • 02 апреля 2018, 20:15
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67-летняя россиянка подала заявление в милицию о том, что неизвестный днем 22 марта с остановки «Аграрный колледж» похитил дамскую сумочку с 4 240 белорусскими рублями. Деньги принадлежали 57-летней племяннице обратившейся, также гражданке России.

Как пояснил заместитель начальника РОВД Андрей Семков, женщина возвращалась в Милоград, где была зарегистрирована, однако уже в автобусе вспомнила, что оставила сумочку с крупной суммой на скамье. Вернувшись, обнаружила скамейку пустой. Паспорт, который также был в сумочке, позднее был найден прохожими на улице и передан в милицию.


Марина Атаманчук, Dneprovec.by
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Места: Речица (1236)

Метки: ДТП и ЧП (241)

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