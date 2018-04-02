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В Речицком районе легковушка столкнулась с эвакуатором, пострадали двое — фото

  • 02 апреля 2018, 12:08
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В Речицком районе на автодороге Октябрьский — Паричи — Речица автомобиль ВАЗ при обгоне столкнулся с эвакуатором Mercedes-Benz 1324L. В результате аварии пострадали два человека.

Как сообщили в пресс-службе управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома, инцидент произошел в непростых погодных условиях. Именно это и не учел 49-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигавшийся со стороны Светлогорска в направлении Речицы. Неправильно выбрав скорость, при совершении обгона и возвращении в свою полосу он совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz 1324L, который шел во встречном направлении.


В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения и были госпитализированы в травматологическое отделение Речицкой центральной районной больницы.


СБ - Беларусь сегодня
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Места: Речица (1235)

Метки: Авто (5114), ДТП и ЧП (232)

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