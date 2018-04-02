Тривижн 02/04 (12:00) - 8/04:
Удобная автошкола 02/04 - 08/04:

В пьяной ссоре речичанка умудрилась порезать сожителя... ручкой черпака

  • 02 апреля 2018, 11:55
  • 329
  • 0



С непроникающей колото-резаной раной поясницы, а также с алкогольным опьянением был доставлен в больницу 31-летний речичанин.

Как предварительно установлено, вечером 25 марта травму ему причинила 45-летняя сожительница, когда в ходе скандала после совместного распития спиртного ударила мужчину ручкой черпака.


Марина Атаманчук, Дняпровец
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Речица (1235)

Метки: Криминал (9624), Область (5287)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 01/04 (22:00) - 02/04:

Самое читаемое