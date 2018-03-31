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В Речице супруга выбросила пиво мужа в окно. В результате осколки ранили прохожую

  • 31 марта 2018, 09:54
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Как рассказал заместитель начальника РОВД Андрей Семков, вечером 24 марта в одной из квартир дома по Светлогорскому шоссе между супружеской парой разгорелся скандал: жена упрекала мужа в любви к спиртному, после чего в сердцах выбросила в окно две стеклянные бутылки пива, купленные им.

Как рассказал заместитель начальника РОВД Андрей Семков, вечером 24 марта в одной из квартир дома по Светлогорскому шоссе между супружеской парой разгорелся скандал: жена упрекала мужа в любви к спиртному, после чего в сердцах выбросила в окно две стеклянные бутылки пива, купленные им.

К сожалению, именно в это время мимо проходила 32-летняя речичанка, которой в голову попал осколок, отскочивший от разбившейся бутылки.

Женщина была доставлена в приёмный покой ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой легкой степени и резаной раной теменной области. После оказания медицинской помощи пострадавшая отпущена домой. Проводится проверка.


Дняпровец
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Места: Речица (1233)

Метки: Криминал (9622), Область (5280)

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