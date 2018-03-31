В Речице супруга выбросила пиво мужа в окно. В результате осколки ранили прохожую

Как рассказал заместитель начальника РОВД Андрей Семков, вечером 24 марта в одной из квартир дома по Светлогорскому шоссе между супружеской парой разгорелся скандал: жена упрекала мужа в любви к спиртному, после чего в сердцах выбросила в окно две стеклянные бутылки пива, купленные им.

Как рассказал заместитель начальника РОВД Андрей Семков, вечером 24 марта в одной из квартир дома по Светлогорскому шоссе между супружеской парой разгорелся скандал: жена упрекала мужа в любви к спиртному, после чего в сердцах выбросила в окно две стеклянные бутылки пива, купленные им.

К сожалению, именно в это время мимо проходила 32-летняя речичанка, которой в голову попал осколок, отскочивший от разбившейся бутылки.

Женщина была доставлена в приёмный покой ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой легкой степени и резаной раной теменной области. После оказания медицинской помощи пострадавшая отпущена домой. Проводится проверка.