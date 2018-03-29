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В Речицком районе в драке погиб 25-летний парень

  • 29 марта 2018, 20:21
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Как стало известно по оперативной информации, предварительно установлено, что ночью 17 марта 25-летний житель деревни Пригородной, находясь во дворе дома своего отца в Казазаевке, ударил в лицо 25-летнего жителя Жмуровки. Тот упал спиной на бетонную плиту и ударился затылком. Тело погибшего было обнаружено его братом.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 144 «Причинение смерти по неосторожности», которая наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.


Марина Атаманчук, Дняпровец
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Места: Речица (1232)

Метки: Криминал (9613), Область (5278)

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