В Речицком районе в драке погиб 25-летний парень

Как стало известно по оперативной информации, предварительно установлено, что ночью 17 марта 25-летний житель деревни Пригородной, находясь во дворе дома своего отца в Казазаевке, ударил в лицо 25-летнего жителя Жмуровки. Тот упал спиной на бетонную плиту и ударился затылком. Тело погибшего было обнаружено его братом.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 144 «Причинение смерти по неосторожности», которая наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.