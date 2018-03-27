Большая мультимедийная история о том, как жительница Речицы спасает кошек и собак

Люди часто жалеют бездомных животных, но редко принимают участие в их судьбе. Просто потому, что не знают, какую помощь можно оказать.

В этой большой мультимедийной работе Гомельский Зелёный портал показывает, что нет ничего невозможного.

На улицах каждый день погибают сотни бездомных животных. Кого-то выбрасывают «любимые» хозяева, а кто-то рождается уже без крыши над головой. И тут на помощь приходят другие, совершенно чужие для них люди. Кто они? Что ими движет? И почему они выбрали такой путь?

Гомельский Зелёный портал рассказывает историю простой женщины с большим сердцем. Знакомьтесь, это Света, у которой на содержании более ста четвероногих.

Любовь к животным у Светы появилась с детства благодаря матери. В семье был такой ритуал: прежде чем вывести свою собачку на прогулку — она набирала в миску еду, чтобы накормить бездомных собак. Для таких прогулок специально наполнялся пакет с отходами и остатками еды. Тогда маленькая Света ещё не понимала, зачем это делать. Но с годами она стала заменять свою маму, всё с той же миской, но уже с другими собаками.

«Когда я вышла замуж мы поехали работать на север, достраивать БАМ. Работали в тайге, там же и жили. Если шли в магазин и видели приблудившую собачку — подкармливали. Спустя два с половиной года у нас уже было 20 больших лаек. Мы жили в маленьком вагончике, который был разделён на две части, в первой — спальня, во второй у меня была инструментальная мастерская. Когда всё начальство уходило, я их запускала, и вся эта толпа ложилась у нас на полу как большой ковёр. Зима же была, морозы до −30 градусов. Все знали, что со мной живут собаки, но так как мы жили в тайге, далеко от населённых пунктов, и медведи ходили, и волки — никто не был против, говорили, что для охраны сгодятся. Жила с нами тогда и кошка с обморожением, которую мы спасли, спала она у нас на собаках. Пока я была на работе, некоторые собаки пропадали. Тогда их ели или шапки делали. Уводил кто-то из своих, так как к чужим лайки не подходили — охраняли, но за руку никого словить так и не удалось. Кого-то машины сбивали, кто-то умирал из-за болезни — пыталась всем помочь, но за отсутствием лекарств и ветеринарных служб это сделать было проблематично. Через 2.5 года стройка остановилась и нам пришлось уехать. Собак мы с собой забрать не смогли, хоть и очень хотели. Летали тогда на самолёте, а у них же ни документов, ни прививок. Кошку оставили в рабочем цеху и попросили ребят её подкармливать. Сердце тогда разрывалось уезжать и оставлять их одних».





Светлана вернулась домой в Речицу, но животным помогать не перестала. Получила квартиру в девятиэтажке, где тут же появились и новые хвостатые друзья.

Пройти мимо сбитой собаки не хватило сил, и она оказывалась у нашей героини дома на реабилитации.





«В квартире у меня жили 5 собак. Под окном мы посадили куст, чтобы он давал тень в квартиру. Так появилась у меня первая кошка. Я позвала её покушать, а она по этому кусту забралась ко мне на балкон, я была шокирована — вся кошка усыпана блохами. Не могла подумать, что у кошек может быть столько блох, и что они так страдают, пока их съедают заживо. Было решено оставить её у нас в квартире. Люди знали, я помогаю животным, под подъезд стали подкидывать коробки с котятами. Зимой не могла пройти мимо замерзающих котов. У нас на балконе образовался маленький вольер. Мы сделали специальные полки, на которых жили кошки»





Благодаря кусту, который рос под окнами Светланы, выход и вход для котов был свободный. Кто-то выходил полежать на травке, погулять. Одновременно их всех собрать в одном месте было не реально. Сколько на самом деле котов жило на балконе, не знает даже Света, но не менее 30.

Света часто убиралась дома, запаха от кошек и собак не было. Люди, которые брали к себе животных на передержку, делились опытом, чем лучше мыть квартиру. Если появлялось новое средство в магазинах, и оно помогало избавиться от запаха, — все об этом сразу же знали.

Светлана работала в котельной, и пока многие ждали перерыва на перекур, наша героиня в это время выносила заранее приготовленную еду для местных собак. Очередь из хвостатых выстраивалась как по часам, понимали, что скоро будет обед.





«В каждом районе были свои кошатницы и собачницы. Кто-то из них кормил животных, а кто-то лечил. Все домашние питомцы тогда были на самовыгуле и никого это не пугало. Утром все открывают двери, они выходят и идут гулять. Нагулявшись, подходят под подъезд и ждут пока им откроют дверь. Соседи шли домой — открывали дверь и даже довозили животное до нужного ему этажа, все знали, где живёт эта собака или кот. И если вдруг у кого-то потерялся домашний питомец, ходили и искали всем домом. Люди тогда были добрее. Всё это было на дворовом уровне. Мы же тогда в другие районы не ходили, никого это не касалось. Это сейчас благодаря интернету можно узнать, что во всём городе происходит, да и во всей стране. Тогда нельзя было просто написать пост в социальных сетях, о поиске или находке животного — приходилось клеить объявления на остановках, люди ходили на рынок с собаками и котами, чтобы найти новых хозяев».





Все люди, которые помогали бездомным животным общались между собой, и если кто-то начинал болеть, обращался к Свете за советом. В маленьком городе совет по уходу за животным ценился как рекомендация врача, которых на тот момент можно было пересчитать по пальцам, и те умело обращались лишь с рогатым скотом.

«Включалось сарафанное радио и мне приносили животных, чтобы я посмотрела, что с ними случилось и как их вылечить. Я-то знала, что кошке можно закапать в нос человеческие капли, а многие даже не догадывались, что ими можно заменять дефицитные ветеринарные лекарства. В то время мы пользовались только человеческими лекарствами. По весне у многих животных начинались кожные заболевания. Мы все между собой общались по телефону, звонили и уточняли, было ли у кого-то такое и как с этим бороться. Покупали человеческие мази. Если помогало, то советовали другим, если нет — искали новые».





Были у Светы животные, которых сбивали машины. И пока эта собака лежала у нее дома на реабилитации после операции, она искала прежних хозяев. Сейчас, спустя больше пятнадцати лет, в такой ситуации размещается объявление в соцсетях. А тогда приходилось ходить по округе и спрашивать людей. После выздоровления животное отпускали на улицу, а сами шли следом. Иногда собака приводила Свету к себе домой.

«Я не заходила к хозяевам со словами „Здравствуйте, я спасла вашу собаку, смотрите какая я героиня“. Подходила к дому, открывала калитку, вижу, что к двери пошёл, скребётся — в дом запустили и все рады. Переживала, конечно, что их могут выкинуть обратно на улицу. Специально вешала им таблички на шею „Ваша собака попала в аварию, если возникнут вопросы — звоните по номеру телефона“. Правда никто так и не звонил. Может быть думали, что я денег от них хочу? Мало кто может сделать такое по собственной воле».





Домоуправление стало вывешивать под подъездами объявления с надписями «Все кто кормит беспризорных животных — будут оштрафованы». А за что штрафовать — никто не понимал. Даже закона такого не было. Раньше подвалы специально открывали, чтобы коты ловили там мышей и крыс. Отлов был только в Гомеле, если нужно было почистить улицы от собак и кошек перед праздниками вызывали именно их.

«Администрация ЖЭУ заставляла слесарей убивать котов в подвалах, и они очень переживали по этому поводу, многие из них хорошо относились к животным и делать это своими руками не могли. Отлов в Речице появился, когда соседская собака укусила бывшего зампредседателя нашего исполкома. И тогда он решил, что от беспризорных животных нужно избавляться».





Был случай, когда Светина знакомая нашла собаку с петлёй для зайцев, которая до кости прорезала лапу. Собака была дикая, в руки не давалась. Ловили её долго. Тогда они сшили из занавесок специальные сети, чтобы можно было хоть как-то словить эту собаку.

«Она нас грызла и кусала, пока я плоскогубцами снимала с неё эту петлю и обрабатывала рану. Сидим все в крови, пытаемся помочь этой собаке, а мужчина рядом стал и говорит „Вот оно вам надо?“ Вот лучше бы он этого не говорил, ибо нервы были на пределе. Увидеть эту собаку через несколько лет, живую и здоровую было очень приятно. Смотришь на неё и понимаешь, что это того стоило!»





Собака или кошка не всегда сама может выбраться из трудной ситуации, она не может пойти в аптеку и купить лекарства, зашить свои раны или найти приют в морозные ночи. Света хотела помочь всем, кто был не в состоянии выбраться из трудной ситуации. Но с появлением новых законов о содержании животных в квартире возникли новые трудности.

Было решено сделать серьёзный шаг с покупкой частного дома. В поисках бюджетных предложений, Света рассматривала только те варианты, в которых четвероногие смогли бы чувствовать себя комфортно. И она вместе с ними.

«Когда я переехала в новый дом тут ничего не было. Голые стены и пустая территория. Жила с собаками и котами под одной крышей, в то время их было больше 15. Никто нам не мешал, все жили в гармонии друг с другом и занимались своими делами. В доме появлялись и новые животные, которых мне подкидывала судьба. Иду с работы, вижу, лежит на обочине сбитая собака, ещё живая — сразу к себе домой спасать. Их количество увеличивалось и стало труднее. Тогда я дала первое своё объявление в местную газету „отдаются животные в хорошие руки разных возрастов, разных размеров и окраса“. С этого объявления сразу было понятно, что их много. Так у меня появились волонтёры, которые пришли на помощь. Но с появлением рекламы в интернете о помощи и о пристройстве животных, ко мне стали наоборот привозить всё больше и больше животных. Приезжали люди и говорили „заберите“, подкидывали под калитку, перекидывали через забор, чего только не было. И что делать, конечно же я их не выкидывала. Это продолжалось полгода. За это время я влезла в сильные долги, ведь многие животные были больные, их нужно было лечить и кормить. Было очень трудно. Из-за такой наглости людей нервы были на пределе. У меня был пустой холодильник, приходилось ограничивать себя в еде, чтобы прокормить животных»





За долгие годы общения с животными, Света научилась сортировать собачий лай на несколько разных голосов. По какой причине они лают, чего хотят и что происходит? Наша героиня с лёгкостью может ответить на эти вопросы.

«Бывают у меня и тяжёлые времена. Закончилась еда — выкручивайся как хочешь. Я уже забыла когда последний раз ездила на отдых или баловала себя новой покупкой. Спасение жизней животных, которые попали в трудную ситуацию по вине людей или других обстоятельств я поставила в приоритет. Многие люди меня не понимают, а я не понимаю как можно выбросить, пройти мимо или даже убить беспризорную собаку. Когда животные вокруг меня все здоровые и довольные — я чувствую себя счастливой»





«Было много случаев когда я спасала животных, отдавала в хорошие руки, но потом узнавала о их смерти. Собаку, которую мы выходили и стерилизовали, новый хозяин повесил на дереве, за то, что она съела соседкую курицу. Овчарка, которую забрали с одной деревни и отдали в хорошую семью, прыгала через ограждение с пиками и повесилась там на ошейнике. Вроде, руки хорошие, но ничего с этого хорошего не получилось. Получается, что собаку я спасла, но она всё равно погибла. В такие моменты становится очень тяжело. Тревога, когда ты теряешь что-то родное, переполняет сердце. Руки опускаются и хочется прислушаться к советам других, начав обычную жизнь с турами в Египет и покупками новой одежды. Просто закрыть глаза и не видеть что происходит вокруг тебя, жить своей жизнью. Но кто если не мы? Кто будет ответственен за жизни пострадавших животных, которые мы можем продлить на долгие годы? Пока в этой стране каждый не возьмёт на себя эту ответственность, моя душа не успокоится. Это мой выбор — путь помощи пострадавшим животным».



