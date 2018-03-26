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В Речицком районе лишенный прав водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП

  • 26 марта 2018, 11:17
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В Речицком районе лишенный прав водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП, сообщили корреспонденту БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Установлено, что 47-летний водитель «Фольксвагена», лишенный права управления транспортным средством, двигался по автодороге Комсомольск-Околица. Из-за неправильно выбранной скорости движения мужчина не справился с управлением и совершил наезд на 17-летнего пешехода. Подросток двигался по левому краю проезжей части навстречу движению транспорта и был обозначен световозвращающим элементом.

С места происшествия водитель скрылся. В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан.

Несовершеннолетний с телесными повреждениями госпитализирован в травматологическое отделение Речицкой центральной райбольницы.


БелТА
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Места: Речица (1230)

Метки: Авто (5090), ДТП и ЧП (197)

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