На пожаре в Речицком районе в жилом доме погиб мужчина

23 марта в половину седьмого утра спасатели получили сообщение о пожаре жилого дома в деревне Прокисель.

Во время тушения пожара, когда пожарные разбирали обрушившиеся конструкции здания, на полу в комнате они обнаружили тело погибшего 55-летнего мужчины. Он проживал в доме с разрешения хозяйки, сообщает Гомельское ОУМЧС.

Пожар уничтожил 50 квадратных метров кровли и потолочного перекрытия. Причина пожара устанавливается, одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем.























