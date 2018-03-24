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На пожаре в Речицком районе в жилом доме погиб мужчина

  • 24 марта 2018, 15:36
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23 марта в половину седьмого утра спасатели получили сообщение о пожаре жилого дома в деревне Прокисель.

Во время тушения пожара, когда пожарные разбирали обрушившиеся конструкции здания, на полу в комнате они обнаружили тело погибшего 55-летнего мужчины. Он проживал в доме с разрешения хозяйки, сообщает Гомельское ОУМЧС.

Пожар уничтожил 50 квадратных метров кровли и потолочного перекрытия. Причина пожара устанавливается, одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем.








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Места: Речица (1229)

Метки: Происшествия (11806), Область (5264)

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