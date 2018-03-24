На пожаре в Речицком районе в жилом доме погиб мужчина
- 24 марта 2018, 15:36
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Места: Речица (1229)
Метки: Происшествия (11806), Область (5264)
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