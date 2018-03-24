В Речице 18-летний хулиган ранил фельдшера ножом в живот, его приговорили к восьми годам

Напомним, инцидент произошел возле одной из пятиэтажек по улице Ивановской в райцентре.

Возвращаясь вечером домой, 34-летний фельдшер районной больницы увидел молодого парня, который справлял нужду на один из припаркованных во дворе автомобилей, и сделал замечание. На что 18-летний пьяный сосед набросился на него с кулаками.

Позже, когда медработник вышел на улицу вместе с председателем КИЗа, к которой обратился за видеозаписью происшествия, его уже ждали четверо парней — подвыпивший сосед, два его брата и знакомый. Между молодыми людьми завязалась потасовка, во время которой фельдшер получил два ножевых ранения в живот. Сразу после этого хулиганы сбежали.

Главного зачинщика драки удалось задержать благодаря показаниям свидетеля — он видел, как молодой человек забежал в подъезд соседнего дома. Позже был найден и нож, который он успел выбросить.

Суд Речицкого района признал 18-летнего обвиняемого виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, совершенном из хулиганских побуждений, и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.

Двое других фигурантов признаны виновными в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия (злостном хулиганстве), совершенных группой лиц. Им назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и два года лишения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Также виновные обязаны выплатить фельдшеру 24 тысячи рублей моральной компенсации, сообщила пресс-секретарь областного суда Ольга Барсукова.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.