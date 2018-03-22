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Создан счет для помощи «пришельцу» из Речицы, у которого врачи проглядели гайморит

  • 22 марта 2018, 18:13
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«Наша Нива» рассказывала историю рабочего из Речицы, у которого своевременно не диагностировали гайморит. И в итоге лицом мужчина, по словам его друга, «стало как у пришельца» — гноем разъело кость и хрящи.

В комментариях читатели спрашивали, есть ли счета, по которым можно оказать мужчине помощь.

Вот они:

Номер счета (через кассу): 

BY 29 AKBB 3014 0001 6526 8301 0000 

филиал № 300 Беларусбанк. 

Сосновский Леонид Гарьевич, 

номер карты: 9112 0001 5047 2575, действительна до 04/19


Наша Нiва
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