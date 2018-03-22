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В Речицком районе пьяный мужчина проник в дом через окно, чтобы украсть 17 тарелок и утюг «Сож»

  • 22 марта 2018, 13:35
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В деревне Холмеч Речицкого района мужчина с криминальным прошлым, приняв на грудь, понял, что денег ни на продукты, ни на алкоголь у него не осталось. Решение пришло быстро: он разбил окно и проник в чужой дом.

Денег, по-видимому, рецидивист не нашел, поэтому прихватил с собой все, что плохо лежало. А приглянулись ему банки с консервацией, 17 тарелок, утюг «Сож», DVD-плеер и две телевизионные приставки. Удалось ли мужчине сбыть нажитое нечестным путем не сообщается, но ущерб был оценен в 295 рублей.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что за плечами у подозреваемого уже не одна судимость за аналогичные преступления, рассказал следователь Речицкого РОСК Мороз И.Н. В декабре 2017 года он освободился из лечебного профилактория, где проходил лечение от алкоголизма, но, как видно, на пользу лечение ему не пошло.


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Места: Речица (1225)

Метки: Криминал (9568), Область (5259)

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