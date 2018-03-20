«Лицом стал как пришелец»: медики своевременно не диагностировали гайморит, теперь житель Речицы останется инвалидом

Леонид Сосновский — рабочий на ОАО «Речицадрев». На здоровье не жаловался, летом проходил плановый медосмотр на предприятии. Осенью 2017 года у мужчины стала болеть голова, появились проблемы с дыханием.

Его положили в местную больницу, в инфекционное отделение. Что было дальше, «Нашей Ниве» рассказал друг Леонида Сосновского, ведь сам Сосновский теперь разговаривает мало.

«В больнице Леня полежал недолго... Выписали его в еще худшем состоянии, с рекомендацией „сходить к лору“ — просто у нас инфекционка и лор-отделение в разных местах находятся, — рассказывает его друг Олег Шабетник. — К лору попасть было трудно, на автобусе приедешь в поликлинику, а талонов уже нет. Люди подсказали график дежурства врача в больнице, посоветовали сходить в приемный покой. Он с сестрой поехал к лору, та направила в Гомель — это уже в феврале было.

В Гомеле посмотрели: мол, плохо с вами, но вот вам укольчики и таблетки — „колите“. Пока курс лечения был, то, кажется, какое-то улучшение наступило. Потом опять хуже.

Сестра завела его в платную поликлинику, так там ужаснулись просто! Сказали, как это так, что никто не увидел масштаб ваших проблем — у вас гной разъел хрящи, глаза начали разъезжаться, потому что и кости лица уже разъедены. Словом, операция неизбежна. Снова его положили в больницу, будут делать операцию, но последствия... Если выживет, то будет инвалидом... „Если выживет“, понимаете?! Так врачи говорят».

Олег показал нам, как выглядел Леонид до болезни — это фото из паспорта.





«У него глаза уже почти не видят, уши почти не слышат. Лицо за два месяца стало, как у пришельца, и этого никто не видел», — возмущается друг Леонида Сосновского.

В речицкой больнице, где первоначально лечился Леонид, от комментариев отказались.

«Мы предоставляем информацию только компетентным органам», — сказал заместитель главного врача Сергей Тананыкин.

На вопрос, почему в инфекционное отделение не приехал компетентный отоларинголог, врач также не ответил.