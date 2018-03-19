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Сотни протоколов, уголовные дела и беглецы в розыске: в Речице массово «косят» от армии

  • 19 марта 2018, 17:55
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Многие родители не идут навстречу военкомату и скрывают своих сыновей.

Как рассказал начальник отдела призыва на военную службу военного комиссариата Речицкого и Лоевского районов газете «Днепровец», на данный момент в розыске находятся 18 парней. Им грозит ответственность вплоть до уголовной.

За время осеннего призыва-2017 в Речицком районе было составлено 200 административных протоколов. Трех человек осудили по уголовной статье. При этом, после погашения судимости всё равно придётся идти служить.


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