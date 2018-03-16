В Речицком районе ребенок отравился водой из колодца, содержание нитратов в которой было превышено в 33 раза

Зимой в реанимационное отделение одной из больниц Гомеля в тяжелом состоянии с диагнозом «Отравление нитратами» поступил месячный ребенок из населенного пункта Солтановского сельсовета Речицкого района.

У младенца были зафиксированы симптомы метгеоглобинемии (болезни, характеризующейся снижением способности крови переносить кислород в результате сокращения уровня нормального гемоглобина). Ребенка удалось спасти.

Как рассказала газете «Дняпровец» заведующий отделением коммунальной гигиены Речицкого ЗЦГиЭ Алина Мурашко, мать малыша готовила детскую смесь на воде из частного колодца. Проверка показала, что содержание нитратов в воде из данного колодца в 33 раза выше нормы. Подобный показатель впервые зафиксирован на территории района.

После посещения специалистами центра гигиены и эпидемиологии данный колодец был закрыт.