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Россиянину, родившемуся в Речице, грозит запрет на въезд в страну до пяти лет

  • 14 марта 2018, 09:34
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Речицким РОСК окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Российской Федерации, который уже второй раз попадает в поле зрения правоохранительных органов Республики Беларусь.

Родился гражданин в Речице, где и провёл детство. Здесь была семья и близкие родственники. В 80-х годах он решил попытать счастья и переехал в Санкт-Петербург. Однако жизнь там не сложилась, и гражданин вернулся в Речицу, где и проживал по виду на жительство. Оформить свое проживание в Беларуси на постоянной основе, то есть получить гражданство, он не захотел.

В связи с совершением многочисленных правонарушений гражданин был выслан из страны в принудительном порядке, однако, несмотря на это, незаконно въехал на территорию Республики Беларусь, за что был привлечен к уголовной ответственности.

После осуждения, будучи высланным в очередной раз, он снова оказался в Беларуси, за что очередной раз будет привлечен к уголовной ответственности. В этот раз запрет на въезд в страну может быть установлен на срок до пяти лет.


Надежда Новик, Дняпровец
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Места: Речица (1219)

Метки: Криминал (9518), Область (5229)

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