Под Речицей трактор с прицепом двигался задним ходом и сбил пенсионера

Рано утром 8 марта 47-летний водитель на тракторе сбил пенсионера.

ДТП случилось в деревне Велин Речицкого района. Водитель на тракторе с прицепом ехал задним ходом, когда на его пути появился 70-летний мужчина. В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что пенсионер находился на дороге, примерно в 20 метрах от трактора — он отцеплял буксировочный трос от грузовика.

В результате аварии пенсионера госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы.