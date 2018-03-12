Морепутешествий:

В Речице двум парням светит срок за «клубничку» в соцсетях

  • 12 марта 2018, 09:21
  • 2009
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Два речичанина попались на «клубничке»: на их страницах в «ВКонтакте» следователи обнаружили порноролики.

Как сообщает портал «Дняпровец», изготовлением порновидео парни не занимались, однако использовали материал сторонних групп, публиковали на своих страницах и при этом не скрывали настройками приватности.

Теперь молодым людям придется предстать перед законом: они рискуют угодить за решетку сроком до четырех лет.


gomel.today
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Места: Речица (1217)

Метки: Криминал (9504), Область (5221)

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