В Речице двум парням светит срок за «клубничку» в соцсетях

Два речичанина попались на «клубничке»: на их страницах в «ВКонтакте» следователи обнаружили порноролики.

Как сообщает портал «Дняпровец», изготовлением порновидео парни не занимались, однако использовали материал сторонних групп, публиковали на своих страницах и при этом не скрывали настройками приватности.

Теперь молодым людям придется предстать перед законом: они рискуют угодить за решетку сроком до четырех лет.