Фотофакт: в Речице выбрали Мисс-2018

  • 11 марта 2018, 09:54
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10 марта на сцене Городского Дворца культуры десять очаровательных девушек боролись за звание «Мисс Речица». Победу одержала Диана Бондаренко.

10 марта на сцене Городского Дворца культуры десять очаровательных девушек боролись за звание «Мисс Речица». Победу одержала Диана Бондаренко.










«Мисс Речица-2018» Диана Бондаренко












фото Леонида Ганисевского, Дняпровец
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