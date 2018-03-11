Фотофакт: в Речице выбрали Мисс-2018

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543 Проблема междугородных маршруток: Хотели, как лучше, а получилось, как всегда Власти решили отрегулировать работу частных междугородных перевозчиков. Но получилось, как это часто бывает, неуклюже. Пострадали рядовые граждане....