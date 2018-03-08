«Девушка-пилот! Звучит гордо». Речичанка-автогонщица рассказала о своем увлечении

Времена, когда женщина за рулём автомобиля вызывала удивление, минули. Однако девушка-пилот, выходящая из раллийного болида, и сейчас порождает неконтролируемую реакцию — у всех окружающих расширяются глаза. А ещё представьте, как она эффектно снимает шлем и выпускает на свободу копну рыжих кудрявых волос...

Такова Светлана Пацкевич вне работы. А на службе она скромный оператор ЭВМ отдела обработки информации Речицкого управления технологического транспорта РУП ПО «Белоруснефть». При устройстве на работу в РУТТ Светлана мечтала, чтобы её взяли водителем. Однако у судьбы были другие планы, и увлечение автогонками осталось для нашей героини хобби... пока.

Папина дочка

Так сложилось, что приятные детские воспоминания Светы связаны с отцовским гаражом, где она впервые села на водительское место, едва доставая до педалей газа и тормоза. Можно сказать, что мечты об автогонках у Светы появились с пелёнок. И вместо ожидаемого в детстве четырехколёсного велосипеда папа Валера указал на машину: «У тебя под окном стоит настоящее авто, вот на нём и катайся!» Правда, ездить начала с 12 лет под наблюдением отца по просёлочным дорогам, а к 18 годам она уже получила права. На первом фестивале автогонщиков «Экстрим-прорыв-2012», который проходил на бывшем военном аэродроме в Зябровке, Света вступила в Гомельский автоклуб. Благодаря клубу познакомилась с мастером спорта СССР по ралли Сергеем Овчинниковым. Опытный спортсмен в красках и мелких деталях обрисовал ей путь к участию в раллийных гонках. И первым этапом на этом маршруте стали курсы контраварийной подготовки. В течение года Света прошла летнее и зимнее обучение, и в основу её «шумахерских» амбиций кроме специальных знаний и навыков добавилась определённая доза осторожности. Она стала спокойнее водить на дорогах общего пользования.

— Как твои родители отнеслись к увлечению автоспортом?

— Папа был даже рад, что я серьёзно занялась гонками и автомобилями. А мама, конечно, волновалась и волнуется. Однако от неё я никогда не слышала: «Света! Ты ведь девушка, будущая мать! Лучше бы я сама занималась твоим воспитанием, а не папа...» Но, в общем, она тоже радуется тому, что мне нравится.

Не «шкода», а раллийная машина

От гоночного старта Свету отделяло только отсутствие специализированного авто и вытекающая из него дилемма: переделка своей «гражданской» семёрки или покупка подержанной раллийной машины. Весы склонились в пользу приобретения готовой раллийной машины, тем более что «жигули» с классическим задним приводом будут проигрывать переднеприводным или квадро-приводам. «Буквально через месяц нас заинтересовала неплохая Skoda для новичка-раллиста, которая уже имела богатую историю в ралли Беларуси, — вспоминает Светлана. — А готовилась она ещё в 2000-х в Литве под автокросс. Я не сразу решилась на покупку, две недели сомневалась... А вдруг не получится, а вдруг разонравится... К счастью, нашлись люди, которые меня поддержали. В то время это был друг, а теперь мой муж и штурман нашего экипажа Александр Цыганков. Мы с ним познакомились в гомельском автоклубе. А уже в 2014 году основали свою семейную команду AlexTEAM. Сейчас у нас уже есть свои механики, несколько спонсоров и три постоянных пилота, участвующих в четырёх дисциплинах.

— Чем отличается обычная Skoda от раллийной?

— В спортивной нет ничего лишнего. Обшивка салона, задние сиденья и прочие элементы комфортабельности убираются. Для безопасности пилота и штурмана внутри кузова варится специальный каркас из труб на случай аварии. Передние сиденья меняются на спортивные. Изменения ходовой части и двигателя обычно сводятся к минимуму, в пределах допустимых регламентом соревнований. Потому что ралли — это гонки на автомобилях серийного производства.

— Чем запомнились первые раллийные гонки?

— Первые соревнования, в которых мы участвовали, проходили под Браславом — это Мекка белорусского ралли. От волнения и понимания того, что мечта, наконец, осуществилась, не верила в реальность происходящего, пока не оказалась на финише. А на вторых гонках мы попали в аварию, нас подвела машина. На одном из поворотов заклинили тормозные колодки задних колёс. Автомобиль стало сносить. Повезло, что всё произошло в чистом поле. Машина просто съехала по насыпи вниз, устояв на всех колёсах. Если бы всё произошло в лесу, то мы отделались бы не только испугом... Слетел ремень, стартер и защиту подогнуло. Эти неполадки мой штурман устранил мгновенно голыми руками, ведь инструмента в боевой машине нет... Но продолжить гонку так и не удалось. Выехать обратно на трассу помешал огромный булыжник, на который мы наехали. Поэтому, когда прошли заезды, нашу машину вытаскивали сотрудники МЧС. Тогда я испугалась, что нас больше не допустят к соревнованиям. Судейский экипаж, роль которого мы выполняли, не может сходить с дистанции, он обязан доезжать до финиша. Но как говорится, гонщик не гонщик, если он ни разу не вылетал с трассы... Очень надеюсь, что такое приключение было в первый и последний раз!

— Что значит «судейский экипаж»?

— Пока мы с мужем ездим как новички вне зачёта, у нас так называемый нулевой экипаж, который идёт по дистанции перед участниками заезда. Вначале это было обязательное требование организаторов, каждый новичок должен проехать несколько гонок нулём. Сейчас во многом потому, что наша Skoda не соответствует требованиям «боевого» экипажа и заезду в зачёте. Хотя как хотелось уже поехать наравне со всеми! Но пока наша главная задача — разведка. Мы оповещаем судей и участников о неожиданно возникших проблемах на трассе.

— Автогонки — дорогой вид спорта. Как выкручиваетесь?

— Соревнования для нас — это удовольствие и возможность общения с такими же фанатами, как и мы. А за удовольствие нужно платить... Но и тут находятся партнёры и спонсоры, которые тем или иным способом помогают команде. Без них автоспорт даётся намного труднее.

Если в раллийных соревнованиях Светлана новичок, то водная стихия покорилась ей давно. Она — мастер спорта по плаванию, неоднократно поднималась на пьедестал почёта на соревнованиях среди работников «Белоруснефти», в 2017 году заняла первое место. Возможно, в автоспорте ей покорится земная стихия...

— Светлана, что дальше? А не замахнуться ли тебе на воздушное пространство?

— Нет, в парашютисты не пойду... на земле намного комфортнее себя чувствую. Сейчас мечтаю о дрифте, а там посмотрим... В ближайшем будущем хотела бы поменять раллийную машину. Чтобы можно было бороться за призы наравне с другими экипажами — в полноценном «боевом» формате.