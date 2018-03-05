Речичанин приговорен к двум годам тюрьмы за хранение наркотиков в ячейке в продуктовом магазине

Суд Речицкого района рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 22-летнего речичанина Н. в незаконном без цели сбыта приобретении и хранении наркотических средств.

Обвиняемый в судебном заседании свою вину в совершении преступления признал полностью и подтвердил, что в сентябре, находясь в гаражном массиве недалеко от улицы Первомайской, сорвал дикорастущие растения конопли, которые положил в спортивную сумку и отнес в «Белмаркет» в одну из ячеек, закрыл и ключ забрал с собой. Через несколько дней он снова пошел в вышеуказанный магазин, чтобы забрать сумку с содержимым, когда подошел к камере хранения, то обнаружил, что ячейка была покрыта черным порошком. Молодой человек понял, что с данной ячейки сотрудники милиции снимали отпечатки пальцев, и он решил не забирать сумку и ушел из магазина. Гражданин Н. понял, что его будут искать, и уехал в Москву на заработки. Обратно вернулся в ноябре, а через пять дней был задержан сотрудниками милиции и водворен в ИВС. В содеянном чистосердечно раскаивается.

— Действия обвиняемого были квалифицированы по части первой статьи 328 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, — рассказал Николай Ласица, заместитель прокурора Речицкого района. — При этом обвиняемый имел судимости за совершение умышленных преступлений, и вновь совершил умышленное преступление, в связи с чем на основании части первой статьи 328 Уголовного Кодекса в его деянии признано наличие рецидива преступлений.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, значительную степень его общественной опасности, поскольку незаконный оборот наркотических средств способствует распространению наркомании как общественно опасного явления, которое влечет вредные последствия для здоровья граждан и оказывает влияние на рост преступности, а также принимая во внимание данные о личности обвиняемого, который не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, суд считает, что исправление и предупреждение совершения новых преступлений обвиняемым возможно с избранием в отношении него наказания по части первой статьи 328 Уголовного Кодекса Республики Беларусь в виде лишения свободы сроком на два года колонии строгого режима.