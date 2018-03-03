Речичанин в течение года избивал сожительницу, максимальное наказание — три года тюрьмы

  • 03 марта 2018, 11:45
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В течение всего прошлого года житель Речицы избивал сожительницу. Истязание женщины не сойдет ему с рук — возбуждено уголовное дело.

В Речицком РОСК пояснили, что под систематичностью в данной статье «понимается признак, указывающий на совершение более двух тождественных или однородных правонарушений», сообщает «Дняпровец». Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — три года лишения свободы со штрафом или без.


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Места: Речица (1213)

Метки: Криминал (9471), Область (5202)

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