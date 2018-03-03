В Речице за сутки выпало полторы декадные нормы осадков

  • 03 марта 2018, 10:48
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В Речице за минувшие сутки выпало полторы декадные нормы осадков, сообщили корреспонденту БелТА в Гомельском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Обильные осадки в виде снега наблюдались по юго-восточной части региона, где за сутки выпало от 5 до 19 мм. Больше всего пришлось на Речицу: здесь зафиксировано 19 мм, что составляет полторы декадные нормы осадков. Более половины декадной нормы выпало в Василевичах (около 9 мм), Гомеле (7 мм), Мозыре (почти 8 мм), Брагине (5 мм). Высота снежного покрова в регионе составляет от 33 до 39 см, в областном центре — 34 см.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки на территории области сохранятся сложные погодные условия. Временами ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы.

В регионе на уборке снега задействованы более 310 единиц техники дорожных организаций, около 300 единиц техники служб ЖКХ, также подключаются предприятия, другие службы.

Из-за ухудшения погодных условий на территории области действует план «Снежные заносы». Весь личный состав Госавтоинспекции региона переведен на усиленный вариант несения службы. По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, за прошедшие сутки в области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие, в котором никто не пострадал.


БелТА
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Места: Речица (1213)

Метки: Погода (1772), Область (5202)

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