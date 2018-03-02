Речичанка во время ссоры ударила отверткой в живот сожителя, который чинил ей стиральную машину

  • 02 марта 2018, 15:24
  • 778
  • 0



Ссора разыгралась в момент, когда мужчина, разложив инструмент, возился со стиральной машиной.

— Градус разборки набрал обороты, женщина схватилась за инструмент, оказавшийся под рукой, и травмировала им в живот гражданского мужа, — рассказал заместитель начальника Речицкого РОВД Андрей Семков.

Сожительница сама вызвала неотложку, пострадавшего с колото-резаным ранением доставили в больницу, оказали медпомощь. Его жизнь вне опасности. Обстоятельствами произошедшего занимается следствие.

Оба фигуранта имеют судимости.


Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
СТО 01/03 - 02/03:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Речица (1210)

Метки: Криминал (9465), Область (5193)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


02/03 (6:00) - 03/03 (21:59):

Самое читаемое