Речичанка во время ссоры ударила отверткой в живот сожителя, который чинил ей стиральную машину

31 Мозырянина задержали за поставку гашиша из Москвы. Возбуждено пять уголовных дел Сотрудники спецподразделения погранслужбы пресекли канал поставки наркотиков из России.

91 Официально: в Гомеле и области есть проблемы с своевременной выплатой зарплаты В целях исполнения трудового законодательства, обеспечения прав и законных интересов граждан органы прокуратуры Гомельской области наладили взаимодействие с Гомельским областным управле...

105 В Гомеле в связи с 8 марта пенсии выплатят раньше Досрочная выплата пенсий (пособий) в предпраздничные дни будет организована в отделениях почтовой связи РУП «Белпочта», сообщили корреспонденту БелТА в пресс-службе компании....

127 Фотофакт: в Октябрьском районе в снегу застрял школьный автобус Сегодня в Октябрьском районе не все ученики вовремя успели к первому уроку: по дороге в школу автобус застрял в снегу....

235 Комфортная жизнь для всех и 1000 рублей к 1 апреля. Что президент пообещал белорусам К 1 апреля средняя зарплата белорусов должна достигнуть 1000 рублей, поручил сегодня Александр Лукашенко правительству. При этом всем белорусам должна быть обеспечена «одинаково комфорт...