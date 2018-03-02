В Речице внучка украла у родной бабушки 700 рублей

85-летняя женщина долго копила деньги, а когда в очередной раз заглянула в тайник и недосчиталась 700 рублей, обратилась в милицию.

По факту кражи из квартиры Речицкий РОСК возбудил уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что кражу совершила внучка, которой уж очень хотелось летом где-нибудь отдохнуть.

Чем руководствовалась последняя неизвестно, может, рассчитывая на преклонный возраст 85-летней бабушки, думала, что та не станет добиваться истины и скорее усомниться в себе. Тем не менее, с памятью у бабушки оказалось все в порядке. Деньги ей вернули, бабушка счастлива, а вот у внучки будут неприятности, сообщает телеканал «Речица ТВ».