В Речице внучка украла у родной бабушки 700 рублей

  • 02 марта 2018, 10:42
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85-летняя женщина долго копила деньги, а когда в очередной раз заглянула в тайник и недосчиталась 700 рублей, обратилась в милицию.

По факту кражи из квартиры Речицкий РОСК возбудил уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что кражу совершила внучка, которой уж очень хотелось летом где-нибудь отдохнуть.

Чем руководствовалась последняя неизвестно, может, рассчитывая на преклонный возраст 85-летней бабушки, думала, что та не станет добиваться истины и скорее усомниться в себе. Тем не менее, с памятью у бабушки оказалось все в порядке. Деньги ей вернули, бабушка счастлива, а вот у внучки будут неприятности, сообщает телеканал «Речица ТВ».


Анастасия Макеева, Гомельская правда
СТО 01/03 - 02/03:
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Места: Речица (1210)

Метки: Криминал (9465), Область (5193)

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