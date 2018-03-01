В Речице братья-рецидивисты украли два велосипеда и спрятали их на кладбище

Неоднократно судимые братья, в том числе за кражи, приехали навестить приятеля в райцентр. Тот тоже уже побывал в колонии. Выпивали, закусывали. Затем гости попросили у хозяина ключ от подвала под предлогом того, что им нужно взять картошки. А там, ища, чего бы украсть, взломали соседский подвал и нашли два велосипеда и два скейта.

На велосипедах по зимней дороге (дело произошло в прошедшем феврале) кое-как доехали до знакомого кладбища, зарыли добычу в снег. Вернуться за ней планировали позднее, понятное дело, с целью продать и выручить деньги.

Хозяин велосипедов быстро обнаружил их отсутствие и обратился в милицию.

— Сотрудники уголовного розыска, совершая поквартирный обход, выяснили, что у ранее судимого жильца были также судимые гости, — рассказал заместитель начальника Речицкого РОВД Андрей Семков. — Они попали под подозрение. Веревочка стала раскручиваться.

В отношении братьев возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц. Техника возвращена владельцу, братья задержаны.