Пьяный речичанин избил палкой знакомую. У женщины два перелома

После распития спиртного в пылу бытовой ссоры мужчина умышленно нанёс женщине не меньше трех ударов деревянной палкой.

Последствия ударов оказались серьезными: у женщины медики констатировали переломы левой плечевой кости, правой локтевой кости, а также множественные кровоподтеки. Такие повреждения относятся к «тяжким телесным».

Речицкий РОСК завершил расследование по этому делу. Теперь мужчине грозит наказание по ч. 1 ст. 147 УК РБ, сообщает «Дняпровец». Статья «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.