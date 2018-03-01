Пьяный речичанин избил палкой знакомую. У женщины два перелома

  • 01 марта 2018, 13:37
  • 738
  • 0



После распития спиртного в пылу бытовой ссоры мужчина умышленно нанёс женщине не меньше трех ударов деревянной палкой.

Последствия ударов оказались серьезными: у женщины медики констатировали переломы левой плечевой кости, правой локтевой кости, а также множественные кровоподтеки. Такие повреждения относятся к «тяжким телесным».

Речицкий РОСК завершил расследование по этому делу. Теперь мужчине грозит наказание по ч. 1 ст. 147 УК РБ, сообщает «Дняпровец». Статья «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.


gomel.today
СТО 01/03 - 02/03:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Речица (1208)

Метки: Криминал (9458), Область (5184)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 28/02 - 02/03 (5:59):

Самое читаемое