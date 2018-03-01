Речичанин из-за ревности ударил девушку кулаком в живот, у нее разрыв селезенки

  • 01 марта 2018, 13:18
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Нешуточные страсти разгорелись в Речице. Семейный конфликт на почве ревности перерос в уголовное дело.

В Речице мужчина приревновал свою вторую половинку. Последнее «слово» было за ним: он ударил сожительницу кулаком в живот. Результат — травматический разрыв селезенки.

В отношении речинина возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, сообщает «Дняпровец».


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Места: Речица (1208)

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