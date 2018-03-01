Речичанин из-за ревности ударил девушку кулаком в живот, у нее разрыв селезенки
- 01 марта 2018, 13:18
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