Под Речицей водитель легковушки вылетел на встречку и столкнулся с автобусом

  • 01 марта 2018, 12:36
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ДТП с участием автобуса и легковушки произошло 1 марта примерно в 7.30 на трассе Октябрьский — Паричи — Речица.

Автобус ехал со стороны Светлогорска, легковой автомобиль — во встречном направлении, со стороны Речицы. Из-за сложных погодных условий водитель авто не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом.


В результате столкновения пострадал водитель легковушки. Мужчина госпитализирован в Светлогорскую районную больницу. По факту ДТП проводится проверка.


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