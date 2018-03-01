Под Речицей водитель легковушки вылетел на встречку и столкнулся с автобусом

ДТП с участием автобуса и легковушки произошло 1 марта примерно в 7.30 на трассе Октябрьский — Паричи — Речица.

Автобус ехал со стороны Светлогорска, легковой автомобиль — во встречном направлении, со стороны Речицы. Из-за сложных погодных условий водитель авто не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом.





В результате столкновения пострадал водитель легковушки. Мужчина госпитализирован в Светлогорскую районную больницу. По факту ДТП проводится проверка.