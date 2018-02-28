Бейсбол по-речицки. Два водителя не смогли «разойтись» на дороге и один избил второго битой

Гонки на дороге закончились выяснением отношений.

20 сентября около 15 часов житель деревни Дворец ехал со своей беременной супругой в Речицу на «Опеле Астра». На въезде в город мужчина решил пойти на обгон, но «Мерседес», ехавший попутно, не дал совершить маневр. Чтобы избежать лобового столкновения с машиной, которая двигалась навстречу, водителю «Опеля» пришлось экстренно затормозить. По его словам, это сильно напугало его жену на сносях — женщина стала кричать.

Мужчину разозлила ситуация и, когда он вновь поравнялся с «Мерседесом», то обругал водителя. Тот же в ответ показал общеизвестный жест — средний палец руки. Автомобили тронулись на зеленый сигнал светофора, но спустя километр водитель «Астры» подрезал обидчика и вышел из машины.

Водитель «Мерседеса» тоже вышел из своего автомобиля и стал кричать. Между мужчинами завязалась перепалка. Владелец «Опеля» достал из багажника бейсбольную биту. По его словам, он не собирался избивать обидчика, а только припугнуть, но действительность внесла свои коррективы. Водитель «Мерседеса», как сообщает районка «Дняпровец», получил телесные подтверждения.

Прокуратура квалифицировала действия обвиняемого по статье «Хулиганство» ( ч. 3 ст. 339 УК), а в декабре суд Речицкого района, учитывая раскаяние и наличие малолетнего ребенка, признал водителя «Астры» виновным и назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Кроме этого, «любителю бейсбола» придется заплатить потерпевшему 1100 рублей, чтобы компенсировать моральный вред и материальный ущерб.