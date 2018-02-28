Ночью в Речице неизвестный повредил стекла автомобиля

  • 28 февраля 2018, 10:14
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Речицким РОСК ведется предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь по факту повреждения стекол в автомобиле, расположенном по ул. Советской, 97 в г. Речице.

Установлено, что автомобиль находился в ночь на 27 февраля на неохраняемой автостоянке, которая камерами видеонаблюдения не оборудована и никем не охраняется.

Санкция ч.1 ст.339 УК Республики Беларусь предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет.

Сотрудники Следственного Комитета призывают внимательно относится к сохранности своего имущества, не оставлять свои автомобили на неохраняемых стоянках и у домов, необорудованных камерами видеонаблюдения.


Дняпровец
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Места: Речица (1204)

Метки: Авто (5008), Область (5175), Криминал (9453)

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