Ночью в Речице неизвестный повредил стекла автомобиля

Речицким РОСК ведется предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь по факту повреждения стекол в автомобиле, расположенном по ул. Советской, 97 в г. Речице.

Установлено, что автомобиль находился в ночь на 27 февраля на неохраняемой автостоянке, которая камерами видеонаблюдения не оборудована и никем не охраняется.

Санкция ч.1 ст.339 УК Республики Беларусь предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет.

Сотрудники Следственного Комитета призывают внимательно относится к сохранности своего имущества, не оставлять свои автомобили на неохраняемых стоянках и у домов, необорудованных камерами видеонаблюдения.