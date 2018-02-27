В пьяной ссоре речичанин избил собутыльника до смерти

  • 27 февраля 2018, 13:22
  • 438
  • 0



Речицким районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь для направления в суд передано прокурору уголовное дело по обвинению жителя г. Речица К. в совершении преступления, предусмотренного п. 6 ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь — умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.

Установлено, что К. после совместного распития спиртного со своим знакомым П., в ходе возникшей ссоры нанес последнему не менее 24 травматических воздействий руками, ногами, осколком керамической тарелки по различным частям тела, в том числе — в голову. От полученных телесных повреждений П. скончался.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Гомельский областной суд.


Дняпровец
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Речица (1202)

Метки: Криминал (9447), Область (5170)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 27/02 - 27/02:

Самое читаемое