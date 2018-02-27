Речичанин попытался обменять в банке фальшивые неденоминированные купюры. Возбуждено уголовное дело

  • 27 февраля 2018, 09:48
  • 1173
  • 1



В один из речицких филиалов отделения ОАО «АСБ Беларусбанк» мужчина принес поддельные купюры Нацбанка Беларуси образца 2000 года достоинством в 200 000 и 100 000 рублей, чтобы обменять на деноминированные.

Специалист филиала выявила признаки подделки и сообщила в милицию. Злоумышленника задержали. По факту хранения с целью сбыта и сбыт поддельных денежных купюр Речицким РОСК возбуждено уголовное дело. Мужчина находится в ИВС РОВД, сообщает телеканал «Речица ТВ».


Анастасия Макеева, Гомельская правда
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Речица (1202)

Метки: Криминал (9447)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 27/02 - 27/02:

Самое читаемое