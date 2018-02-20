Фотофакт: в Речице пьяный водитель, скрываясь от ГАИ, протаранил бетонный забор

  • 20 февраля 2018, 17:32
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Уйти от погони сотрудников Госавтоинспекции владельцу «Фольксваген Гольф» помешала высокая и прочная преграда.

ДТП произошло 19 февраля около 22:40 на Светлогорском шоссе. Удар был такой силы, что в заборе образовалась дыра. Как сообщает паблик Речица Автопомощь, водитель был сильно пьян, но, к счастью, обошлось без жертв.



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