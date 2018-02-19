«Мистер Речица» Кирилл Воробьев прошел кастинг на телепроект «Дом-2»

63 Битва за жалобную книгу. Гомельчанин хотел пожаловаться на хамоватых строителей, однако попытка переросла в настоящий скандал — видео История, произошедшая в Гомеле, могла бы не стоить и выеденного яйца, однако непонятно «принципиальная позиция» строительной организации, куда житель Гомеля пришел на прием, п...

87 Самолет совершил экстренную посадку из-за зловонного пассажира Самолет авиакомпании Transavia Airlines совершил внеплановую посадку в Вене из-за пассажира, который отказался перестать выпускать кишечные газы во время рейса, передает New York Post....

97 СМИ: Трамп изменял жене с моделью Playboy Президент США Дональд Трамп в 2006-2007 изменял жене Меланье с моделью Playboy Карен Макдугал. Об этом сообщил журнал New Yorker, в распоряжении которого оказался ее восьмистр...

228 Секс-скандал в минской школе-интернате: двое сотрудников задержаны за изнасилования воспитанников Двое сотрудников одной из минских школ-интернатов задержаны по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении воспитанников, расска...

892 Итоги местных выборов на Гомельщине: кто занял кресла депутатов облсовета В Гомельской областной избирательной комиссии озвучили предварительные результаты выборов в депутаты местных советов 28-го созыва....