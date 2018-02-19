«Мистер Речица» Кирилл Воробьев прошел кастинг на телепроект «Дом-2»

  • 19 февраля 2018, 12:39
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Двадцатишестилетний помощник бурильщика из Речицы, выигравший в 2017 году городской конкурс «Мистер Речица», пришел на российское шоу к двадцатилетней участнице Иване Диловой.

Выпуск с участием речичанина выйдет в эфир сегодня — 19 февраля — вечером.


фото Леонида Ганисевского, Дняпровец
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