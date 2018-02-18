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В Речицком районе пьяная сельчанка отобрала деньги у пожилых родственниц

  • 18 февраля 2018, 09:52
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33-летняя женщина силой отобрала у пожилой бабушки 70 рублей. Некоторой суммой ей удалось поживиться и у тетки, а чтобы та не «рыпалась» угрожала ей ножом. Деньги зависимая женщина потратила на алкоголь.

Сейчас ею занимаются правоохранительные органы.

— Сельчанка является обязанным лицом по Декрету № 18, — рассказал заместитель начальника Речицкого РОВД Андрей Семков, — в ближайшее время ее должны были поместить на лечение в ЛТП.

Обстоятельства складываются так, что лечения ей не избежать, но с большой долей вероятности можно сказать, что уже при других обстоятельствах — по месту отбывания наказания.


Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
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