В Речицком районе пьяная сельчанка отобрала деньги у пожилых родственниц

33-летняя женщина силой отобрала у пожилой бабушки 70 рублей. Некоторой суммой ей удалось поживиться и у тетки, а чтобы та не «рыпалась» угрожала ей ножом. Деньги зависимая женщина потратила на алкоголь.

Сейчас ею занимаются правоохранительные органы.

— Сельчанка является обязанным лицом по Декрету № 18, — рассказал заместитель начальника Речицкого РОВД Андрей Семков, — в ближайшее время ее должны были поместить на лечение в ЛТП.

Обстоятельства складываются так, что лечения ей не избежать, но с большой долей вероятности можно сказать, что уже при других обстоятельствах — по месту отбывания наказания.