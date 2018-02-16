Речицкий хулиган разгромил магазин, но оставил на месте преступления свою банковскую карту и был вычислен

Преступники из зарубежных триллеров временами оставляют на месте преступления «визитки»: кровавые росписи, игральные карты, куколки бабочек «Мертвая голова». Речицкие же лиходеи действуют просто и элегантно: «помечают» места криминальной удали собственными банковскими картами.

Так, в милицию поступил сигнал: около пяти часов утра 11 февраля неизвестный разбил стекло входной двери магазина «Белмаркет». Как прокомментировал заместитель начальника РОВД Андрей Семков, на место выехала опергруппа. Недалеко от магазина они обнаружили пустые бутылки из-под спиртного и банковскую карту на имя 25-летнего безработного местного жителя. Также были просмотрены данные камер видеонаблюдения, которые подтвердили возникшую версию в отношении владельца карточки. Как предварительно установлено, он выпивал в компании и решил «почесать кулаки»: отделился от остальных и принялся дубасить кулаком в стекло. Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 339 «Хулиганство».