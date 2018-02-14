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Фотофакт: в Речице две «Аудюхи» не поделили дорогу

  • 14 февраля 2018, 12:27
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Утром 14 февраля в Речице по улице Советской, прямо напротив СШ № 8, произошла весьма интересная авария, которая в очередной раз показала, что уровень культуры у наших водителей весьма невысок.

Два автомобиля «Ауди», двигаясь в попутном направлении, не смогли поделить дорогу. По словам очевидцев, один из водителей пытался перестроиться, а другой попросту не давал ему этого сделать, вот так и «бодались» они несколько метров, а потом произошло столкновение. В результате ДТП женщине-пассажиру понадобилась медицинская помощь.









фото Леонида Ганисевского, Дняпровец
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Места: Речица (1195)

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