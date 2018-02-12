Волонтёры из Речицы достали щенка из коллектора: подробности операции, которая длилась двое суток — видео

В Речице несколько волонтёров с приюта пострадавших животных «Островок помощи и надежды» спасли маленького щенка, который провалился в люк-коллектор и просидел там двое суток.

Видео спасательной операции попало в социальные сети. Гомельский Зелёный портал узнал у одного из непосредственных участников спасательной операции подробности.

— Всё произошло четвёртого февраля. Соцсети гомельских зоозащитников трубили о том, что в коллектор упал маленький щенок. Достать его никто не мог. Как только люди подходили к коллектору или пытались спуститься туда — он сразу же убегал по узкой трубе. Шли вторые сутки, и он до сих пор находился там. Вечером мы поехали проверить обстановку, чтобы придумать план спасения. Да, щенок действительно был внизу, но как только я спустился вниз — малыш забежал в трубу и боялся подходить.



На заумные планы не было времени: температура с каждым днём опускалась всё ниже. Было решено — лезу в трубу за ним. Прополз около 30 метров, начал его звать. Я дал понять, что не представляю никакой угрозы. В итоге щенок подошёл ко мне. Обратный путь был сложнее, так как ползти пришлось ногами вперёд, развернуться не было возможности. И вот уже через 15 минут спасательной операции — щенок на свежем воздухе. Одежду я, конечно, испортил, но жизнь этой собаки стоила того, — прокомментировал Александр Ошека.

Сейчас щенок находится на передержке у волонтёров, которые ищут ему дом.