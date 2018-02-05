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Видеофакт: в Речице спасли собаку, застрявшую в решетке двери

  • 05 февраля 2018, 15:44
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В воскресенье вечером в МЧС поступил неожиданный звонок: в Речице собака застряла в решетке двери.

Выяснилось, что голова собаки застряла между железными прутьями двери. Прибывшие на место происшествия спасатели освободили животное.

При этом в пресс-службе МЧС отметили, что спасение животных не входит в их прямые обязанности. Однако если в момент ЧП сотрудники свободны, то они выезжают на вызов.


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Места: Речица (1190)

Метки: Общество (28857), Область (5079)

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