Видеофакт: в Речице спасли собаку, застрявшую в решетке двери

В воскресенье вечером в МЧС поступил неожиданный звонок: в Речице собака застряла в решетке двери.

Выяснилось, что голова собаки застряла между железными прутьями двери. Прибывшие на место происшествия спасатели освободили животное.

При этом в пресс-службе МЧС отметили, что спасение животных не входит в их прямые обязанности. Однако если в момент ЧП сотрудники свободны, то они выезжают на вызов.