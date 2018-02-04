В Речице ревнивый парень после ссоры с женой ногой повредил чужое авто, ему грозит до трех лет

  • 04 февраля 2018, 11:07
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Около десяти вечера 15 января по Гомельской выпивший 23-летний речичанин, приревновав, поссорился с женой.

Выплеснул агрессию он (к счастью супруги) не на неё, а на стоявший на улице автомобиль (к несчастью владелицы машины — речичанки 1988 года рождения). Удар ноги Отелло повредил кузов Honda Accord и теперь, как прокомментировал следователь Речицкого РОСК Николай Бутько, парню грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком на три года.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 339 «Хулиганство».


Марина Атаманчук, Дняпровец
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