В Речице ревнивый парень после ссоры с женой ногой повредил чужое авто, ему грозит до трех лет
- 04 февраля 2018, 11:07
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Марина Атаманчук, Дняпровец
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