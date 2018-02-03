Видеофакт: спасатели в Речице доставали легковушку из Днепра

Ранним утром 3-го февраля в Речице на улице Розы Люксембург легковой автомобиль угодил в реку.

Водитель «Опеля» не справился с управлением и въехал в воду. Когда спасатели прибыли на место происшествия, автомобиль находился в пятнадцати метрах от берега на глубине около 0,8 метра. Водитель на месте отсутствовал, сообщает Гомельское ОУМЧС.

С помощью лебедочного троса «Опель» был извлечен на сушу. Обошлось без пострадавших.



