В Речице подтопило дорогу: Днепр вышел из берегов

  • 03 февраля 2018, 12:21
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По состоянию на 1 февраля 2018 года уровень воды в реке Днепр в Речице составил 389 см при выходе на пойму в 280 см.

Работниками МЧС был проведен мониторинг паводковой ситуации в Речице. Выяснилось, что из-за паводковых вод Днепра произошло подтопление 300 метров участка грунтовой дороги, расположенной в пойменной зоне на улице Метизников в Речице.

На улице расположено 6 жилых домов, в которых проживает 18 человек, 8 из них — дети. Проезд по дороге возможен только грузовым транспортом. Но жизнедеятельность не нарушена, сообщает пресс-служба МЧС.


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