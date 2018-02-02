Житель Речицы выпил спиртосодержащий раствор и попал в реанимацию

  • 02 февраля 2018, 11:05
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В Речицкую ЦРБ 22 января доставлен 34-летний безработный с отравлением.

Как предварительно установлено, мужчина выпил спиртосодержащий дезинфицирующий раствор для наружного применения «Инол». Помещен в реанимационное отделение.


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Метки: Происшествия (11652)

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