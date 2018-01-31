Мама речичанина с пропавшего корабля «Восток»: Даже похоронить не могу

На прошлой неделе российский корабль «Восток», который находился в Японском море, перестал выходить на связь. На борту судна было 20 человек, среди них один белорус, всех считают без вести пропавшими.

Мама белоруса, который находился на борту корабля «Восток», Ирина Шаврина сообщила в среду Sputnik, что потеряла все надежды на его спасение.

МЧС России продолжает поиски корабля «Восток», который направлялся из южнокорейского Донгхэ на Сахалин. На связь он перестал выходить утром 25 января, подав сигнал о бедствии. На борту рыболовецкого судна находились 20 человек, включая уроженца Гомельской области Александра Каранкевича. В субботу были найдены два пустых плота. Никого из членов экипажа пока отыскать не удалось.

Мучительно больно: никаких новостей нет

Мама 29-летнего Александра отмечает, что шансы, что его найдут в Японском море, ничтожно малы. Женщина тяжело переживает случившееся. Для нее мучительно больно осознавать то, что даже похоронить своего сына она, скорее всего не сможет.

«Никаких новостей нет. Я даже не смогу похоронить своего мальчика. Так как никто ребят доставать со дна моря не будет», — говорит Ирина.

Море собеседница любила всегда. Именно поэтому несколько раз возвращалась на Сахалин, где живет по сей день. В то, что любимое море когда-либо заберет ее сына, они никогда поверить не могла.

Речицкое детство, корсаковская жизнь

Свое детство и юность Саша провел в Речице Гомельской области. В последние годы жил на Сахалине, в городе Корсакове. Работал моряком.

Его речицкий сосед Максим отмечает, что переезд был продиктован сложившейся жизненной ситуацией. Родители разошлись. Папа остался в Речице, мама уехала на Сахалин, Саша поехал вместе с ней.

«Так сложилась жизнь. Родители разошлись, и он поехал с мамой. Часто приезжал в гости к отцу», — рассказывает собеседник Sputnik.

На Сахалине мама предложила Саше устроится на судно. Ведь там можно было неплохо зарабатывать. Самому парню работа нравилась — удалось побывать в разных местах, повидать мир. Кроме того, рыбалку он любил всегда, добавляет его речицкая знакомая Ольга. На его страничке в «Одноклассниках» большинство снимков посвящено именно этому занятию, а также победным трофеям.

Надежда на чудо

Друзья и родные Саши внимательно следят за сводками новостей и надеются на чудо. Сильно за него переживают. Ведь парень, как вспоминает Максим, был очень хорошим.

«Человек он хороший, дружелюбный, покладистый и бескорыстный, трудолюбивый», — отмечает Максим.

«Он общительный. В беде никогда не бросит», — добавляет Ольга.

По последним данным, поиски пропавшего судна «Восток» будет продолжены 1 февраля. В среду поисковая операция не дала никакого результата: корабль и люди не найдены. К настоящему моменту российская авиация обследовала 34 491 кв. км акватории Японского моря, а суда — 9 720 кв. км.