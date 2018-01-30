«Парень работящий, но здесь ему некуда было устроиться». Пропавшее судно «Восток», на котором работал речичанин, больше не ищут

«Активная фаза поисков прекращена из-за отсутствия какой-либо разумной надежды найти людей живыми».

Российские спасатели остановили операцию по поиску пропавшего в Японском море судна «Восток», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Владивостока.

На борту рыболовецкого корабля находился 29-летний уроженец Речицы Александр Каранкевич. В течение пяти дней спасатели, в условиях шторма, исследовали 40 000 квадратных километров акватории, 26 000 из них были изучены авиацией. Удалось найти лишь два плота с «Востока», оба — без людей.

В Морском спасательно-координационном центре Владивостока заявили, что прекращают поисковую операцию «из-за отсутствия разумной надежды найти людей живыми». Поиски будут продолжать проходящие в зоне бедствия корабли.

Историю речицкого парня, оказавшегося матросом на погибшем судне, узнала «Комсомольская правда».

Александр вместе с отцом и матерью жили в райцентре Гомельской области, но после вся семья уехала на Сахалин. После развода отец вернулся в Речицу, а мать осталась на Сахалине. Парень жил поочередно то в Беларуси, то в России, но года три назад окончательно перебрался на полуостров.

Его родная сестра Надежда, оставшаяся в Речице, рассказала «Комсомольской правде», что причиной такого решения брата стала невозможность найти работу на родине.

«Саша — парень работящий, но здесь ему некуда было устроиться, он просто время от времени подрабатывал на стройке, а жить-то надо...», — цитирует Надежду «КП».