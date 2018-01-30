Хакерская группировка «Андромеда», возглавляемая речичанином, наворовала на десять миллионов долларов — подробности резонансного дела

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич рассказал о масштабах деятельности киберпреступной группировки «Андромеда», один из участников которой был задержан в Гомельской области в декабре 2017 года. Об этом он рассказал в интервью информационному агентству БелТА.

— Если говорить об «Андромеде», то этим вредоносным ПО ежемесячно подвергалось заражению от 3 до 4 миллионов компьютеров, — рассказал Носкевич. — При этом по состоянию на октябрь 2016 года в статусе активного инфицирования находилось более 570 тысяч ПЭВМ.

По последним данным, поступившим от американской стороны, центр по борьбе с киберпреступностью одной из компаний с мировым именем обладает информацией о том, что общий ущерб от действий лиц, использовавших программное обеспечение «Андромеда», превышает 10 миллионов долларов. Это только один случай. Вот цифры из другого уголовного дела. Представители ФБР США, осуществляющие исполнение просьбы об оказании правовой помощи по уголовному делу, передали нашим следователям заявления от американских и канадских компаний, подтверждающие ранее установленные белорусской стороной неоднократные факты хищения денег компаний на сумму 100 тысяч долларов и более.

Напомним, жителя Гомельской области, подозреваемого в распространении вредоносного программного обеспечения, задержали в результате совместной операции Следственного комитета Беларуси и ФБР США. По данным следствия, мужчина был администратором форумов, где общались киберпреступники, и помогал собеседникам покупать и обновлять вредоносное ПО, а также оказывал услуги техподдержки.

Позже информационное агентство Reuters со ссылкой на данные компании Recorded Future раскрыло личность мужчины. По данным агентства, этим человеком был 33-летний житель Речицы Сергей Ярец, который работал под ником Ar3s. Сообщалось, что он был создателем киберпреступной группировки «Андромеда» и «одним из самых плодовитых киберпреступников Европы».