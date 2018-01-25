Соцсети обсуждают скандал в Речице: клиент приехал на автомойку, помыл машину, поругался с администрацией и получил по лицу

Инцидент активно обсуждают в нескольких сообществах в социальных сетях, притом, комментируют случившееся и сами участники.

В частности, в паблике «Речица LIVE» 24 января появилось сообщение следующего содержания.

«Хозяин шиномонтажа „ПИТ-Стоп“ избил своего клиента за то, что тот нагрубил его администратору

Конфликт произошел 22 января, когда гражданин Пинчук Александр Николаевич приехал помыть автомобиль и не согласился с ценой за услугу. Спор, а позже словесная перепалка началась с администратором автомойки, которая также является матерью хозяина автомойки Ильи Богатко после того, как Александр в очередной раз стал указывать на плохое обслуживание.

Не сдержав эмоций, Илья Богатко и его брат избили Александра Пинчука за оскорбления в адрес матери (администратора).

По данному происшествию ведется расследование, допрашиваются свидетели».

Если ограничиваться сухим изложением, то написанного может быть достаточно для примерного понимания общей картины случившегося.

Однако в обсуждении под постом появился один из героев сообщения, а именно — тот самый Илья Богатко, который обвиняется в рукоприкладстве.

Надо сказать, содеянного мужчина не отрицает. Однако старается объяснить свой поступок, приводя ряд живописных деталей.

Так, Илья Богатко разъясняет, в чем же было дело с ценой, которой остался недоволен клиент. По словам хозяина автомойки, счет за услуги был выставлен в размере 20 рублей, однако это вызвало недовольство водителя, который посчитал такую цифру слишком высокой. Недовольство, по мнению И. Богатко, необоснованное, поскольку существующие тарифы предполагают цену в 35 рублей за данную услугу для автомобилей, длиннее 7 метров (а на мойку, напомним, была поставлена грузовая автомашина). В данном случае клиенту еще сделали скидку, учитывая, что авто, в целом, «не было сильно загрязнено».





Тем не менее, если судить по сообщению, именно на этой почве и возник конфликт, который дальше лишь раскручивался по спирали.

Чтобы прояснить спорные моменты, администратор заведения принесла рулетку — померить машину. Однако клиент отказался, и, по словам владельца СТО, послал женщину «на...». Притом, в ходе последующих диалогов, сделал это несколько раз.

К печальной развязке же, судя по версии Ильи Богатко, привело даже не непоследовательное и странное поведение посетителя, а его хамство. Проблема оказалась в том, что женщина, которую он многократно «посылал», оказалась... матерью владельца СТО. Который, вместе с братом, и решил научить строптивого клиента «как нужно разговаривать с Женщиной».

По одним сообщениям в соцсети, гражданин Пинчук несколько раз получил кулаком в лицо, по другим — в качестве бонуса еще и несколько пинков ногами, когда уже лежал в сугробе.

Некоторые информационные ресурсы опубликовали видео с камер наблюдения, однако на них нет ни сцен конфликта, ни звуковых записей и судить, как же было дело на самом деле, по ним вряд ли возможно.

Остается надеяться, что ответы на вопросы даст следствие. Однако, судя по реакции жителей Речицы в соцсетях, их симпатии всецело на стороне семьи Богатко.