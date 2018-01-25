В Речице 6-летняя девочка и ее 4-летний брат вызывали МЧС: в их доме прорвало отопление, а отец спал пьяный на полу
25 января 2018, 10:31
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Маленькие дети, понимая опасность, были вынуждены звать спасателей на помощь: из котельной валил пар, текла горячая вода, а отец, с которым они находились, сам был в беспомощном состоянии — валялся на полу пьяный.
Как сообщили в МЧС, вызов от детей поступил в 18.55 24 января. Напуганные дети сообщили, что в их доме из котельной течет кипяток и валит дым (за него они приняли пар). Мать в это время была на работе, а отец находился в алкогольной отключке — спал пьяный на полу. Не особо представляя, как действовать в такой ситуации, но понимая всю ее опасность, дети обратились в МЧС.
На место немедленно выехал экипаж, а диспетчер в это время оставался на связи, выясняя детали ситуации.
Прибывшие спасатели обнаружили, что произошел прорыв трубы на вводе из котельной в систему отопления, в результате чего стала разливаться горячая вода.
Дети — молодцы — не растерялись, еще до приезда сотрудников МЧС сами оделись и вышли, подобру-поздорову, на улицу. Спавший «выпимши» отец остался в помещении: надо полагать, таскать тела взрослых мужчин на плечах 6-летняя девочка и 4-летний мальчик еще чисто физически не готовы. Там родителя и обнаружили спасатели.
Они, к слову, немедленно вызвали с места работы мать и дожидались ее вместе с самостоятельными детишками.
МЧС, да и редакция «Сильных новостей», напоминают: ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! Они — самое дорогое, что у нас есть и вообще может быть!
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