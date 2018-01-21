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Фотофакт: в Речице за ночь на одной улице подожгли два авто

  • 21 января 2018, 12:51
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Два автолюбителя пострадали в частном секторе сегодня ночью. Машины сгорели по улице Гастелло между Чапаева и Луначарского.


Милиция ищет всех располагающих хоть какой-то информацией, пишет Телеграм-канал Мой Гомель.


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Места: Речица (1176)

Метки: Авто (4858), Происшествия (11555)

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