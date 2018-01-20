Двое грабителей в Речицком районе отобрали у 16-летней девушки телефон, а потом вернули

Около шести вечера 9 января во вторник возле остановки на «Ритме» двое 16-летних жителей деревни Старокрасное, как предполагается, по предварительному сговору, обратились к своей ровеснице, которая спешила домой с тренировки, с просьбой дать им телефон, чтобы позвонить маме.

Когда та передала одному из них мобильный, второй вырвал его из рук товарища и скрылся. После двое молодых людей встретились в лесополосе, где рассмотрели «добычу» — телефон Samsung.

Прикинув, что «трофей» стоит немало, они решили вернуть его матери девушки. Таким образом, подозреваемые обязаны явкой.

Как прокомментировала старший следователь Речицкого РОСК Елена Лисовская, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Открытое похищение имущества (грабеж), совершенное группой лиц», парням грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.